E’ diventata nel giro di poche ore una delle foto simbolo della terza ondata. Il figlio, in tuta anticontagio, mascherina e barriera di protezione in plexiglass, veglia sul padre gravemente ammalato di Covid che giace nel letto. Lo scatto arriva da Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Pomigliano, veglia sul papà morente: è malato di Covid

L’immagine è diventata virale sui social e sui principali quotidiani nazionali. Riesce a sintetizzare il dolore e la distanza imposta dalla malattia anche tra due familiari così stretti. A unirli, però, uno sguardo, che l’uomo posa sul papà rannicchiato nel letto. L’anziano è attaccato ad una bombola di ossigeno, che lo aiuta a respirare. “Guardate cos’è il Covid: mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all’ultimo respiro”, così scrive Matilde, che ha raccontato la sua esperienza a Fanpage.

“Questa è l’immagine emblema del Covid, dovrebbe girare il mondo per far capire a tutti in che situazione siamo”, così afferma la donna. L’anziano di Pomigliano ha combattuto fino all’ultimo secondo sostenuto dall’amore dei suoi famigliari. “Mio padre non ha avuto paura di abbandonarlo sostenendolo amorevolmente fino all’ultimo respiro, che ha gettato mano nella mano con mio padre. Sono queste le vere storie da raccontare, sono queste le immagini che devono girare nel mondo, nella circostanza attuale in cui ci troviamo”, scrive Maltide.

