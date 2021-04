E’ oggi il “Vax day” ad accesso libero dell’Asl Napoli 2. Da questa mattina e fino alle 19 in quattro punti vaccinali dell’Asl, per chi ha tra i 60 e i 79 anni, può ricevere la propria dose di vaccino anche se non è prenotato.

Vaccini a Giugliano e Afragola

Grande affluenza da stamane ai punti di Giugliano e Afragola. In centinaia si sono presentati già questa mattina presto per potersi vaccinare. Lunghe code in entrambi i punti vaccinali. Attese di diverse ore prima di entrare nei punti di via Giardini a Giugliano nella palestra della scuola Montalcini e al Centro LuMo di Via Ugo La Malfa ad Afragola.

Alcuni di loro si erano già prenotati in piattaforma ma non avendo ricevuto la convocazione hanno deciso di recarsi oggi e ricevere così la propria dose per immunizzarsi contro il Covid. Altri, invece, non erano ancora registrati in piattaforma e hanno approfittato della giornata ad accesso libero.

