Marcianise. Un altro positivo è emerso al plesso Pizzetti dell’istituto comprensivo Bosco di Marcianise, in provincia di Caserta.

Covid nel Casertano, alunno positivo: compagni di classe e docenti in quarantena

Come riporta Edizione Caserta, la notizia del contagio è stata appresa nella giornata di ieri. Per tale motivo la dirigente Michele Ambrosio ha disposto il ritorno alla Dad e la messa in quarantena per tutti gli alunni della classe di terza elementare coinvolta. Sottoposti al regime di quarantena anche due docenti, un terapista, un educatore e un collaboratore scolastico.

La sospensione delle attività in presenza per la classe scatterà da lunedì. Disposta anche la sanificazione delle classi, degli uffici e dei corridoi dell’istituto scolastico.

Solo una settimana fa si era appreso di un’alunna dell’istituto positiva al Covid-19. Anche in questo caso la dirigente aveva deciso di sospendere l’attività didattica in presenza per la classe e per altre due terze fino al termine della quarantena per motivi organizzativi.

