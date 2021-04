Non sono trascorsi neanche quindici giorni dal ritorno in classe per gli studenti campani che già si contano i primi contagi nel mondo della scuola. A Marcianise, in provincia di Caserta, una bimba che frequenta la terza elementare è risultata positiva al Covid-19.

Marcianise, bimba positiva al Covid-19: in quarantena compagni e docenti, 3 classi in dad

A darne notizia è Caserta News. La piccola è un’alunna dell’istituto comprensivo Bosco di Marcianise. I genitori hanno provveduto subito ad allertare la dirigente scolastica, la quale a sua volta ha segnalato all’Asl di Caserta di un caso nella scuola.

L’azienda sanitaria locale ha dunque predisposto la quarantena per i compagni di classe della bimba e per sei docenti entrati in contatto con lei. La dirigente scolastica ha deciso di sospendere l’attività didattica in presenza per la classe e per altre due terze da domani, 16 aprile, fino al termine della quarantena per motivi organizzativi. Disposta anche la sanificazione delle classi, degli uffici e dei corridoi dell’istituto scolastico.

