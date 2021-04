Arriva finalmente la soluzione a chi non ama ascoltare lunghi vocali su Whatsapp. La chat di messaggistica istantanea ha inserito, ma non per tutti, la possibilità di gestire la velocità dei messaggi vocali.

Se ne vociferava da qualche mese ma ora è ufficiale. Dunque anche su WhatsApp, come già accade per Telegram, si potranno ascoltare gli audio più velocemente.

Vocali su Whatsapp

Grazie all’ultimo aggiornamento per la versione beta di WhatsApp, la 2.21.9.4, finalmente tutti gli Android avranno questa caratteristica tecnica. Ebbene sì, al momento questa opzione vale solo per chi ha uno smartphone Android e per coloro che hanno il programma beta. Per Apple ancora non è arrivata questa novità.

Saranno diverse le velocità tra cui scegliere per la riproduzione del messaggio vocale: la standard 1x, la veloce 1,5x e quella doppiamente veloce 2x. Si potrà inoltre passare da una velocità all’altra semplicemente toccando l’indicatore posto sul vocale.

