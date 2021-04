Sospesa l’attività didattica in presenza all’interno della scuola “Gadda” di Quarto, in provincia di Napoli. Negli ultimi giorni si sono registrati contagi tra alunni e docenti dell’istituto.

Covid, alunni e docenti positivi nel Napoletano: chiusa una scuola

Il dirigente scolastico Antonio Maiorano ha disposto la chiusura per le giornate di oggi e di domani. Le lezioni perseguiranno quindi in didattica digitale. In calo, invece, i contagi riscontrati in città: al momento sono 16 i nuovi positivi registrati.

“Questi dati evidenziano un lento, ma comunque costante, calo dei contagi. La zona arancione non deve assolutamente farci rilassare, anzi, dobbiamo continuare ad essere prudenti e responsabili per evitare nuove impennate di contagi. La campagna vaccinale procede: di pari passo con le altre categorie, abbiamo cominciato a vaccinare anche gli over 60. Andiamo avanti così: con fiducia e responsabilità verso la fine di questo tunnel” ha dichiarato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.

