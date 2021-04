Ennesima rapina alla profumeria Mallardo di Giugliano a poco più di un mese dall’ultimo colpo messo a segno ai danni dell’attività commerciale. Questo pomeriggio, intorno alle 18 e 30, due giovani malviventi armati di pistola hanno preso d’assalto il negozio.

Giugliano, ancora una rapina alla profumeria Mallardo

La coppia di rapinatori è giunta in via Roma a bordo di uno scooter. In maniera fulminea sono entrati nel locale e hanno intimato, sotto la minaccia di una pistola, ai dipendenti di consegnare l’incasso. Il bottino raccolto però sarebbe esiguo: circa 50 euro. Subito dopo sono scappati in sella al motorino facendo perdere le loro tracce. Indagano le forze dell’ordine.

Un mese fa, il 19 marzo, la profumeria aveva subito una rapina, portata a termine con modalità simili. In quella circostanza i banditi approfittarono delle strade meno affollate in zona rossa per prendere di mira una delle poche attività del centro storico aperte dopo le 19. Non è escluso che ad agire sia la stessa banda. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza della zona per incastrare i colpevoli.

