San Prisco. Un docente della scuola primaria “Marco Polo” di San Prisco, in provincia di Caserta, è risultato positivo al Coronavirus. La scoperta del contagio è avvenuta sabato scorso e in queste ore il sindaco Domenico D’Angelo ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico per una settimana.

Covid nel Casertano, docente positivo: scuola chiusa fino al 26 aprile

Gli alunni della scuola elementare resteranno in Dad fino al 26 aprile. Poi dal 27 potranno ritornare in classe a seguire le lezioni in presenta.

“Con la presente Ordinanza (nr. 4 del 19/04/2021) si dispone la prosecuzione in via precauzionale della sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria – plesso Marco Polo – dell’Istituto Comprensivo “San Prisco” fino al 26 aprile 2021 compreso, e comunque fino a specifica e nuova comunicazione della competente Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl Caserta – Unità Operativa Prevenzione”, ha fatto sapere il primo cittadini attraverso la sua pagina Facebook.

