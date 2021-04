Si chiamava Francesco Marmo, il 16enne morto ieri sera in un incidente a Baia Verde, Castel Volturno. Il giovane, originario di Caivano ma residente a Castel Volturno, era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un’auto, guidata da un cittadino straniero.

Incidente a Baia Verde, Francesco muore a 16 anni

Il sinistro stradale si è verificato in serata. Fatale l’impatto per l’adolescente: il 16enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Non ci sono parole che la terra ti sia lieve da forza a tua mamma ciao Francesco”, scrive Ida. E poi ancora: “Mamma mia non si può concepire perché la vita in certi casi è così crudele. Riposa in pace, che Dio ti accolga fra le sue braccia”.

