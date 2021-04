NAPOLI. Paura questo pomeriggio a Napoli. Secondo quanto riporta il Mattino, una donna è stata ferita a colpi di arma da fuoco a Barra, periferia orientale di Napoli.

I proiettili sono stati esplosi in via Serino. La donna, una giovane di 25 anni è stata ferita in maniera non grave. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso.

Sparatoria a Napoli

Come riporta il mattino, la donna ora si trova all’ospedale del Mare di Napoli dove è stata soccorsa dai sanitari. Stando alle prime informazioni riferite dalla vittima e dal fidanzato, pare che i due giovani stessero passeggiando lungo via Serino, quando improvvisamente in due a bordo di uno scooter avrebbero sparato in aria colpi d’arma da fuoco. Uno di questi colpi avrebbe raggiunto al piede la ragazza.

Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori.

