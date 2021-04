Can Yaman ha cancellato il suo profilo Instagram. Provando infatti a cercare su Instagram ci accorgiamo subito che non vi è più traccia delle foto che finora aveva condiviso con i suoi 8,3 milioni di follower.

Can Yaman sparisce da Instagram: eliminato il suo profilo. Cosa c’è sotto

In tanti in queste ore si stanno domandando perché sia sparito, senza lasciare alcuna comunicazione ufficiale. Can infatti non ha fatto sapere nulla, né ha commentato la sua compagna, Diletta Leotta.

Tempo fa, stanco degli hater che continuavano a criticare il loro rapporto liquidandolo come una trovata pubblicitaria, l’attore ha cancellato il suo profilo Twitter. Il motivo della fuga da Instagram perciò, potrebbe essere lo stresso. Ma potrebbe anche esserci un’altra spiegazione: un attacco hacker. Non sarebbe il primo né l’ultimo, semplicemente uno dei tanti che in questi mesi si stanno verificando tra i social network

