Andrea Cerioli è uno tra gli influencer e modelli più conosciuto ed amato dagli italiani. Nel corso degli anni è stato tra i tronisti di Uomini e Donne più seguito, ed oggi è uno dei 18 naufraghi dell’Isola dei Famosi. Andiamo a conoscere tutto ciò che riguarda la sua vita.

Chi è Andrea Cerioli, età, altezza

Andrea Cerioli nasce a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, il 22 maggio 1989. L’influencer ha dunque 31 anni, è del segno dei Gemelli ed è alto 183cm per 74 kg. La sua è stata un’infanzia molto felice e questo ha contribuito a far crescere il suo legame per la sua famiglia.

Nel 2014 però Andrea Cerioli perde la madre alla quale era molto legato. Per questo decise di tatuarsi il suo volto, insieme al volto di una tigre per ricordare la madre come una donna forte e combattiva. Questa perdita ha significato molto per lui, condizionando anche quelle che sono le sue relazioni.

Andrea Cerioli: carriera

Andrea Cerioli prima di ottenere il suo successo in tv ha svolto diversi lavori. Infatti, il giovane ha lavorato prima come barista e bagnino e poi, dopo il diploma, come agente di commercio. La sua prima apparizione in tv avviene nel 2014 quando partecipa a Uomini e Donne per corteggiare Ramona Amodeo. Tale esperienza però dura poco, perché la tronista lo elimina subito.

Nello stesso anno Andrea Cerioli entra a far parte della casa del Grande Fratello e qui riesce a mettersi in mostra palesandosi ai telespettatori del piccolo schermo. Tale partecipazione lo riporta a Uomini e Donne nel 2015, questa volta però in veste di tronista e non corteggiatore. Il percorso porta a mostrare il suo vero carattere difficile, spesso scontroso e comunque indeciso.

Il trentunenne ricompare nuovamente in tv nel 2018 in ben due programmi: Temptation Island Vip e Uomini e Donne. Nel primo è il tentatore di Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga. Mentre a Uomini e Donne ritorna come tronista. Stavolta però il suo percorso è completamente diverso dal primo. Infatti, Andrea Cerioli in questa occasione, si mostra molto deciso nel trovare una compagna che sia la madre di suo figlio.

Vita privata e fidanzata di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli avendo partecipato diverse volte a Uomini e Donne, ha vissuto sempre e tutte le sue storie sotto i riflettori. Infatti, la prima fidanzata di cui si hanno notizie è proprio Valentina Rapisarda, la sua ex corteggiatrice nell’edizione del 2015 di Uomini e Donne. Tale relazione dura 2 anni. Al termine di questa, l’influencer, si lega poi a Zoe Cristofoli fashion influencer e modella.

Il vero amore di Andrea Cerioli arriva però nel 2018 durante la sua seconda partecipazione come tronista a Uomini e Donne. In questa occasione il trentunenne sceglie come compagna Arianna Cirrincione. I due da allora sono inseparabili, e il modello ed influencer nel corso di una intervista ha espresso anche il desiderio di volere un figlio da lei. “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso”.

Andrea Cerioli: Isola dei Famosi e social

Andrea Cerioli come abbiamo visto è abituato a partecipare ai reality show. Stavolta però ha deciso di mettersi in gioco anche in termini di resistenza fisica. Infatti, è uno dei 18 naufraghi che partecipano a L’Isola dei Famosi. Il suo percorso ha avuto inizio 3 giorni dopo il lancio del reality del 5 aprile scorso.

Dopo la prima settimana di reality però il giovane ha cominciato a mostrare un certa insofferenza. Alle camere non sono sfuggite le sue lacrime anche se in diretta il ragazzo spiega che quella è solo una parte della sua vita da “isolano”. Infatti, con i compagni molto spesso ride e si diverte. Questo atteggiamento scherzoso non è passato inosservato, tanto che Miryea Stabile durante una confidenza con Elisa Isoardi ha affermato che Andrea Cerioli potrebbe aver avuto una cotta per la conduttrice. A tale provocazione la Isoardi ha risposto: “No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico, è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me”.

Come terminerà il percorso di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi? Lo scopriremo solo seguendo le puntate del reality in diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play. Intanto possiamo dare una sbirciata al suo profilo Instagram che conta ben 1,5 milioni di followers, dove l’influencer e modello ama pubblicare scatti di moda e vita quotidiana insieme alla sua fidanzata.

