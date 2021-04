Drammatico incidente a Latina, in via Epitaffio. Perde la vita Maddalena d’Anna, 25enne originaria di Acerra, in provincia di Napoli. Il dramma si è consumato nella serata di ieri.

Latina, muore 25enne del napoletano

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Lancia Ypsilon quando avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Il mezzo si è schiantato contro un albero, uno dei pini che costeggia l’arteria stradale sull’Appia. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Erano circa le 21 e pioveva, Maddalena tornava dalla Rsa nella quale lavorava come operatrice socio assistenziale. La giovane era attesa dal fidanzato che è arrivato sul luogo dell’incidente poco dopo lo schianto, forse preoccupato di non vederla arrivare. La giovane era originaria di Acerra, in provincia di Napoli. Si era trasferita a Latina per lavoro.

continua a leggere su Teleclubitalia.it