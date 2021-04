Arrivano nuove segnalazioni per Denise Pipitone, la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Ieri Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Barbara d’Urso, ha mostrato la foto di una bambina straordinariamente somigliante alla piccola Denise.

Pomeriggio Cinque rivela foto di bimba somigliante a Denise

A pubblicare la foto con un tweet l’avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Un nuovo caso che riguarda la piccola, dopo quello di Olesya in Russia. Secondo quanto riporta Barbara d’Urso, la foto proverrebbe da un campo nomadi in Slovacchia. Non è chiaro quando e come sia stata scattata, ma nel corso della trasmissione tutti gli ospiti in collegamento sono rimasti profondamente colpiti dalla somiglianza. Dal raffronto fotografico alcuni elementi sembrano ricondurre a Denise: fossetta sotto il naso, ovale, occhi scuri, colorito della pelle.

Intanto proprio mamma Piera Maggio interviene in tv. «Ringrazio la guardia giurata, non voglio che abbia assolutamente rimorsi di coscienza». Così Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, interviene con un messaggio alla trasmissione ‘Mattino 5’ di Canale 5, rivolto a Felice Grieco, la guardia giurata che nel 2004 segnalò e fece il video alla bambina che probabilmente era la piccola Denise, a poche settimane dalla scomparsa.

La pista spagnola

C’è anche un’altra pista che ha preso corpo in queste ore. Ed è quella spagnola. Porta a una influencer di TikTok residente a Malaga, scovata da una cantautrice sicula incuriosita dalla somiglianza con la piccola Denise. “Non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso”, ha dichiarato la TikToker in un video di alcune settimane fa, lasciando intuire che sia orfana o che comunque non abbia mai conosciuto i genitori. Altro indizio interessante è il fatto che la giovane ventenne spagnola posti spesso video tutorial su come fare le pizze, piatto tipico italiano.

