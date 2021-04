De Luca ne è convinto: questa sarà l’ultima settimana in zona rossa per la Campania. A partire dal prossimo lunedì, secondo il governatore campano, la regione verrà collocata in zona arancione.

Campania. Zona arancione è vicina, l’annuncio di De Luca: “Ristoranti aperti di sera”

“Credo che venerdì prossimo il Cts collocherà in zona arancione anche la Campania. Usciamo quindi fuori da questa cosa demenziale della zona rossa per la Campania”, ha detto De Luca che con il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato a Palazzo Mosti una delegazione di commercianti e ristoratori del Sannio.

Il Presidente della Campania ha anche accennato l’ipotesi di nuove riaperture a breve. Per il governatore ci si avvia ad una riapertura dei locali fino a tarda sera purché si rispettino le regole basilari anti-covid.

Leggi anche >> De Luca sfida il governo sui vaccini: “Non procederemo per fasce di età”

“Decidiamo la prossima settimana anche gli orari di apertura, soprattutto per i ristoranti per il servizio serale, perché è evidente che il grosso dell’attività avviene di sera e non a pranzo. Anche lì dobbiamo definire un orario: 11,30 di sera o mezzanotte finisce l’attività di ristorazione ma l’importante è che dopo tutti vadano a casa perché se abbiamo migliaia di persone in mezzo alla strada nei fine settimana noi nel giro di due settimane torniamo in zona rossa. Su questo dobbiamo essere tutti responsabili”, ha aggiunto De Luca. A quanto pare nelle prossime settimane il Presidente della Regione Campania firmerà una nuova ordinanza per consentire ai vaccinati di poter accedere ai locali senza limitazioni. “Faremo un’ordinanza per dire che chi ha la tessera di avvenuta vaccinazione può andare al ristorante senza limitazione. Questo passaggio richiede però ancora qualche settimana”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it