Tensione ieri sera in via Roma ad Aversa. Dopo il controllo dei carabinieri, la titolare di una rosticceria ha inscenato una protesta in strada che ha attirato decine di persone. “Fateci lavorare”, l’urlo della titolare dell’attività commerciale.

Aversa, arrivano i carabinieri: scatta la protesta della commerciante

I militari dell’Arma della compagnia normanna sono intervenuti all’esterno di una rosticceria di via Roma per effettuare un controllo e disperdere un assembramento di clienti. La titolare dell’attività non ha retto allo stress e ha dato in escandescenze.

La donna ha posato gli arnesi del mestiere e si è seduta al centro della strada per protesta. “Fateci lavorare, vogliamo solo lavorare”, ha urlato con la voce rotta dall’emotività del momento. La commerciante sarebbe stata multata. Intorno a lei, come racconta Edizione Caserta attraverso un filmato, si è formato un capannello di persone che ha solidarizzato con la commerciante a suon di applausi. La scena è diventata ben presto virale grazie ai video pubblicati sui social.

