QUALIANO. E’ sconvolta la città di Qualiano per la morte di Gennaro Nappa, il 17enne di Villaricca che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella notte.

Il giovane era in auto con altri due amici quando il veicolo si è ribaltato e scontrato con altre due auto in via Consolare Campana.

I carabinieri di Qualiano hanno arrestato nella notte il 19enne che era alla guida per il reato di omicidio stradale.

Incidente a Qualiano, morto Gennaro Nappa

Secondo una prima ricostruzione, il 19enne alla guida della sua auto, lanciata a folle velocità nel centro cittadino e con tre amici a bordo, ha perso il controllo del veicolo impattando con un’altra auto. L’urto ha fatto sì che l’auto dei ragazzi si ribaltasse.

Per Gennaro Nappa non c’è stato nulla da fare. Gli altri due giovani a bordo dell’Audi sono stati dimessi per fratture multiple guaribili in giorni 30. Stanno bene le persone a bordo del veicolo con cui si è schiantata l’auto dei 3 giovani.

Il 19enne è stato sottoposto ad esami tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droghe. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Il 16enne è morto nella notte all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato trasportato subito dopo l’impatto. Le condizioni di Gennaro che pare fosse seduto sul sedile posteriore sono apparse da subito gravi.

