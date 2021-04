Procedono senza sosta in tutta la provincia i controlli straordinari dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Tra controlli anti Covid e contrasto alla criminalità sono diverse le persone e attività denunciate dai militari dell’arma.

Pozzuoli, ristorante aperto in zona rossa

Proprio durante le operazioni i carabinieri hanno scoperto un ristorante che continuava a lavorare nonostante le chiusure imposte dal decreto per la zona rossa in Campania. I militari nei controlli antiCovid hanno sanzionato complessivamente 20 cittadini.

Tra questi erano 12 i clienti del ristorante scoperto a Pozzuoli in via Arco felice vecchio. Il titolare stava consentendo la consumazione dei pasti nel locale in violazione delle norme anti-covid. Per il ristoratore anche la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. In zona rossa è possibile effettuare solo asporto o consegna a domicilio.

Controlli e denunce

A Pozzuoli, i militari della locale compagnia hanno presidiato le arterie principali ed effettuato svariati controlli anche nell’ambito delle verifiche del rispetto delle normative anti-contagio.

77 le persone identificate, 28 delle quali pregiudicate. 35 i veicoli controllati, 2 di questi sono stati sequestrati.

Durante le operazioni, i militari hanno denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un 61enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione radiomobile lo hanno notato mentre passeggiava. Aveva una borsa a tracolla ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni arnesi adatti allo scasso: idonei per la forzatura di scooter. La merce è stata sequestrata.

I Carabinieri della stazione di Licola hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. Durante i controlli, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Nelle tasche 12 dosi di hashish e 2 di marijuana che sono state sequestrate.

I carabinieri della stazione di Monteruscello hanno denunciato un 24enne di Fondi per la violazione degli obblighi derivanti dal foglio di via obbligatorio cui il ragazzo è sottoposto. I carabinieri – durante un posto di controllo – lo hanno fermato a bordo della sua auto nel comune di pozzuoli nonostante l’allontanamento disposto per 2 anni.

Contestate anche violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 14mila euro. Guida senza patente, veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e guida senza cintura di sicurezza le sanzioni maggiormente contestate.

