“La Regione in questo momento ha terminato la riunione ed ha dato il via libera alla “Via”, ossia valutazione di impatto ambientale del progetto. Ultimo atto che consentirà adesso la possibilità di far partire la gara d’appalto per scegliere l’impresa che si occuperà dei lavori. Entrando così nella fase della concretezza”. Si procede con l’iter per la realizzazione della Circumlago. A dare notizia è il consigliere di maggioranza di Giugliano, Rosario Ragosta.

Giugliano, la Circumlago

Un progetto quello della circumlago che va avanti da anni e che per un periodo si è stati sul punto di perdere i finanziamenti. Ora però si sarebbe arrivati a un punto di svolta. “Il finanziamento c’è, il progetto finalmente ha superato tutti i controlli ed oggi ha avuto il via libera dalla Regione Campania anche rispetto all’impatto ambientale – scrive Ragosta -. Adesso gara d’appalto e inizio dei lavori. In molti in questi anni hanno riempito i social di teorie e di buoni propositi sul rilancio della fascia costiera. Noi, al contrario, abbiamo solo comunicato cose concrete legate al nostro operato nelle istituzioni per il territorio. E adesso iniziamo a raccogliere i frutti di un impegno che ha prodotto risultati concreti”.

