Da oggi è possibile presentare domanda per la borsa di studio in regione Campania. La Regione aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura.

E’ possibile registrarsi e presentare la domanda dalle ore 10.00 del 8 aprile fino alle ore 22.00 del 23 aprile 2021

Borse di studio in Campania

L’assegnazione di 30.242 borse di studio, ognuna dal valore di 250 euro, con cui acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.

Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private “paritarie”) presenti sul territorio della Regione Campania.

Per partecipare bisogna essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.748,48. Si può presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma regionale dopo essersi registrati. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.). La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori o da chi ha la potestà dello studente, o dallo studente beneficiario se maggiorenne.

