Non è più in terapia intensiva Francesco, il giovane originario di Giugliano che la scorsa settimana fu vittima di un grave incidente a Mirano, in provincia di Venezia.

Migliorano le condizioni del ragazzo di Giugliano ferito in un incidente

Francesco era in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando, improvvisamente, i due persero il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Il giovane sbalzò dallo scooter finendo in uno stagno. Sul posto giunsero i sanitari del 118 e l’elisoccorso per trasportarlo immediatamente in ospedale. Per giorni Francesco è stato in coma.

Ora arrivano buone notizie dal Veneto: il ragazzino non è più in terapia intensiva, le sue condizioni sono migliorate e ora è in reparto dove continua la riabilitazione.

La città di Giugliano, non appena appresa la notizia, si è stretta in preghiera per il giovane e i familiari che sono appunto originari della terza città della Campania ma ora vivono in Veneto.

