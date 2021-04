Lutto per Calcutta, è morta la madre Donatella: aveva 58 anni

Lutto per Calcutta, è morta la madre Donatella Galettoi, 58 anni. La donna è stata colta da un malore durante la notte nella sua abitazione, a Latina.

Inutile la corsa all’ospedale Santa Maria Goretti, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le cause del decesso, tuttavia, sono ancora da stabilire. La madre di Edoardo D’Erme – vero nome di Calcutta – era professoressa nel liceo Alessandro Manzoni del capoluogo pontino. Il cantautore era rientrato a Latina per le feste di Pasqua.

Anche il liceo Alessandro Manzoni ha lasciato un messaggio di cordoglio sul sito ufficiale: “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia – hanno scritto in un messaggio di lutto sul sito dello stesso liceo Manzoni – la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo “Manzoni” ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”.

