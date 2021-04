Drusilla Gucci è una dei 16 naufraghi sbarcati lo scorso 16 marzo su L’Isola dei Famosi, ma cosa sappiamo di questa ragazza dal cognome importante? Scopriamolo insieme.

Chi è Drusilla Gucci, età

Drusilla Gucci come suggerisce il cognome è la pronipote di Guccio Gucci, lo storico fondatore della casa di moda. Drusilla nasce a Firenze il 2 aprile 1994. La giovane ha dunque 26 anni, è del segno dell’Ariete, ed è alta 166 cm.

Riguardo i suoi studi sappiamo che la ragazza si è laureata nel febbraio 2020 in letteratura. A dispetto di quanto ci si possa immaginare, Drusilla non è appassionata di moda, ma preferisce la scrittura. Infatti, come ha dichiarato vorrebbe tanto avviare la sua attività di scrittrice.

Drusilla Gucci: Vita privata, fidanzato e social

Drusilla Gucci anche se proviene da una famiglia molto famosa riesce a tenere ben “segreta” la sua vita privata. Infatti, tutte le informazioni riguardo la sua vita sentimentale, sono state fornite velatamente dalla madre. Quest’ultima negli studi del reality, ha dichiarato che il ragazzo ideale di Drusilla è “primitivo”: ragazzi muscolosi, ma con la testa. Inoltre, è venuto fuori che la ragazza non è mai stata single a lungo e che la sua storia più lunga è durata ben 5 anni.

Della vita privata di Drusilla Gucci non vi è traccia nemmeno sul suo profilo Instagram, che conta ben 35 mila follower. Qui la ragazza ama pubblicare scatti in posa per i lavori da modella o intenta a praticare equitazione. Passione questa che coltiva dall’età di sei anni. Da quanto emerge dai social, Drusilla ama molto leggere, fare sport, ed è una appassionata della saga di Harry Potter. Inoltre, molto spesso, come si evince dalla localizzazione delle foto è in California, mentre il suo ultimo compleanno lo ha festeggiato al The Peninsula Hotel a Beverly Hills.

L’Isola dei Famosi

Drusilla Gucci pur non essendo un volto abituale della tv italiana, ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi. Nel corso della sua presentazione, la ragazza ha dichiarato che la cosa che le fa più paura è di rimanere isolata e non vivere in armonia con il resto del gruppo. Si definisce di carattere un po’ “fumantino” e questo la porta a poter avere degli scatti di rabbia che potrebbero essere male interpretati dagli altri naufraghi dell’isola.

Sempre stando alle sue dichiarazione, Drusilla ha poi detto che qualora dovesse vincere il reality, una parte dei soldi la devolverà in beneficienza all’associazione 42Zampe, ed il restante lo investirà nella sua attività di scrittrice.

Questa settimana però Drusilla Gucci è in nomination, ed il televoto è in pieno svolgimento, anche sulla piattaforma di Mediaset Play. La ragazza resterà su L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo nella prossima puntata che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5.

