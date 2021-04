Chiusi i pagamenti delle pensioni di aprile si pensa ora a quelle di maggio. E anche per questo mese avverranno in anticipo.

Lo ha stabilito l’ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021, firmata dall’ex capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Come per marzo e aprile, anche a maggio ci sarà un anticipo nei pagamenti dei trattamenti pensionistici, incluso l’assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento.

Pagamento pensioni maggio

Con l’ordinanza n.740 del 12 febbraio 2021, la Protezione Civile ha comunicato l’anticipo dei pagamenti INPS per i trattamenti pensionistici per tre mesi: marzo, aprile e maggio.

Come ormai accade da mesi con la pandemia Covid, i pagamenti vengono anticipati alla fine del mese precedente. Questo per organizzare al meglio le riscossioni nella totale sicurezza dei titolari di pensione e nel rispetto delle norme anti contagio. Difatti il ritiro presso gli uffici postali viene scaglionato per lettere del cognome.

I pagamenti di trattamenti pensionistici (vecchiaia, pensione d’invalidità, assegni) sono stati anticipati per il mese di marzo, dal 23 febbraio al 1° marzo, per il mese di aprile, dal 26 marzo al 1° aprile e per il mese di maggio, dal 26 aprile al 1° maggio 2021.

Pagamento pensioni: il calendario per il mese di maggio 2021

I pagamenti avverranno 26 aprile al 1° maggio per coloro che si recano agli sportelli degli uffici postali.

La divisione è regolata sempre da un ordine alfabetico in base al cognome.

A-B: pagamento il giorno 26 aprile;

C-D: pagamento il giorno 27 aprile;

E-K: pagamento il giorno 28 aprile;

L-O: pagamento il giorno 29 aprile;

P-R: pagamento il giorno 30 aprile;

S-Z: pagamento il giorno 1° maggio

La delega ai carabinieri

Si conferma ancora l’accordo tra Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri che offre la possibilità agli over 70, titolari di trattamento pensionistico, di farsi consegnare la pensione a domicilio, direttamente dai Carabinieri.

Il servizio ha visto la luce proprio durante l’emergenza Coronavirus, per offrire supporto e un sostegno concreto agli over 70 che normalmente ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali.

