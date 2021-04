NAPOLI. Schieramenti di forze dell’ordine nei punti sensibili della città. Stamattina Napoli è blindata dalle forze dell’ordine in questa Pasquetta in zona rossa.

Pasquetta a Napoli

Numerose auto dei carabinieri sono a presidio di piazza del Plebiscito mentre la protezione civile è sul lungomare: tutto per evitare assembramenti e situazioni a rischio contagio.

Vista anche la piacevole giornata di sole in tanti comunque si sono riversati in strada quest’oggi. Traffico sul lungomare. Gli uomini e le donne della protezione civile invitano a non creare assembramenti. Intanto le spiagge in città sono chiuse.

In Campania previsti posti di blocco lungo la Statale Sorrentina, alla barriera autostradale di Caserta Sud, lungo la via Appia in direzione dell’alto casertano. Previsti controlli anche lungo la Domiziana, direzione Varcaturo e Pozzuoli. E’ possibile, nell’ambito della zona rossa rinforzata, spostarsi all’interno della propria regione, ma solo per raggiungere l’abitazione di amici o parenti.

