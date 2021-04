Pasquetta blindata anche in Campania. Intensificati i controlli. Decine i posti di blocco e i pattugliamenti per evitare le tradizionali gite fuori porta.

Campania, Pasquetta blindata: i posti di blocco sulle vie del mare

Il Viminale ha fatto sapere che, nella giornata di domenica, sono stati effettuati 111.202 controlli, con 2.643 sanzioni comminate e 12 denunce. Sono stati 14.797 gli esercizi commerciali controllati con 88 titolari sanzionati e 34 chiusure.

A Pasquetta invece l’obiettivo delle forze dell’ordine è scongiurare l’assalto al mare e ai posti di montagna. In Campania previsti posti di blocco lungo la Statale Sorrentina, alla barriera autostradale di Caserta Sud, lungo la via Appia in direzione dell’alto casertano. Previsti controlli anche lungo la Domiziana, direzione Varcaturo e Pozzuoli. E’ possibile, nell’ambito della zona rossa rinforzata, spostarsi all’interno della propria regione, ma solo per raggiungere l’abitazione di amici o parenti.

Blindati anche i rientri dall’estero. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha prorogato fino alla fine del mese, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Misure che contengono l’obbligo di una quarantena al rientro, anche con tamponi negativi, per cinque giorni.

