La pandemia ferma per un anno ancora gli usuali festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda a Parete. Non mancheranno invece le celebrazioni liturgiche che da sempre hanno caratterizzato e unito le festività pasquali e la devozione verso la comprotettrice. Nella giornata di oggi il sacro quadro farà la sua discesa dall’altare maggiore, un’evento, che da sempre molto seguito dai fedeli, quest anno avrà luogo a porte chiuse cosi come disposto dalle misure anticovid.

Nella giornata di oggi il Sacro Quadro farà la sua discesa dall’altare maggiore, un evento, che da sempre molto seguito dai fedeli, quest’anno avrà luogo luogo a porte chiuse cosi come disposto dalle misure anticovid. L’alba del lunedì in albis, giornata cruciale della festa, sarà salutata dalla distesa delle campane della chiesa del centro.

La santa messa solenne delle 12,00 sarà Presieduta da Sua Ecc.za Mons. Angelo Spinillo Vescovo della Diocesi di Aversa, ad affiancarlo il parroco Don Emilio Tamburrino. La celebrazione sarà animata dalla Corale Polifonica San Pietro Apostolo di Parete diretta dal M° Antonio Sgueglia e trasmessa in diretta su Teleclubitalia canale 98.

