Bari. Un uomo è morto nella notte in ospedale a Bari, dopo esser stato accoltellato a seguito di una lite. La vittima ha 45 anni ed è un pregiudicato.

Bari, accoltellato in strada dopo una lite: morto 45enne

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti durante un litigio avvenuto in strada nel quartiere Libertà di Bari.

Il quarantacinquenne, con precedenti per estorsione, lesioni personali e rapina, sarebbe rimasto ferito da un’arma da taglio al braccio e al torace.

L’uomo portato in ospedale in codice rosso, è deceduto poco dopo. Dopo l’episodio l’uomo è stato ricoverato in codice rosso ma in ospedale i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Poche ore dopo il ricovero è deceduto. Le indagini sul caso, coordinate dalla Procura di Bari, sono delegate agli uomini della squadra mobile della Questura.

