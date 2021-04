La zona rossa non ferma le spese di Pasqua. A Giugliano, in provincia di Napoli, i cittadini hanno affollato le principali vie del centro per acquistare pesce fresco e dolci da servire domenica e lunedì a tavola.

Giugliano, la zona rossa non ferma le spese di Pasqua: traffico paralizzato al centro

A partire dal 3 e fino al 5 aprile la Campania, assieme a tutte le altre altre regioni italiane, saranno in zona rossa, come disposto dal nuovo decreto legge. E c’è chi ha pensato di anticipare le spese per evitare di uscire nel weekend e restare così a casa.

Tra gli alimenti più acquistati rientrano certamente le cozze per la tradizionale zuppa di cozze, ma anche colombe e uova di cioccolato da regalare in occasione della santa festa. Traffico paralizzato tra via Roma, piazza Gramsci e Corso Campano. Inevitabilmente gli ultimi acquisti dei giuglianesi hanno inciso sulla mobilità, tantissime le auto rimaste incolonnate per circa un’ora.

