Sarà l’ultima edizione di Domenica In per Mara Venier? Sembrerebbe di no. In una lunga intervista al Messaggero, la conduttrice veneta spiega di non essere più convinta di voler lasciare il suo programma.

Domenica In, Mara Venier non lascerà la conduzione: “Se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”

“Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica in”, spiega. “Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”.

A ottobre, aprendo la nuova edizione del programma, aveva detto “Questa è l’ultima edizione, lo giuro a mio marito”. Mara Venier avrebbe voluto prendersi del tempo da dedicare alla famiglia e già si fantasticava su chi avrebbero potuto prendere il suo posto. A distanza di mesi, però, sembra che la zia Mara ci abbia ripensato.

