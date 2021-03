Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è giunto ormai al capolinea. Nonostante i due stiano ancora insieme per i figli, come già aveva ripetuto più volte la coppia, pare che i due siano in procinto di firmare le carte del divorzio.

Divorzio in vista per Guendalina, ma i fan notano la fede al dito: la spiegazione di Umberto

Ma sono in tanti a sperare che i due possano ricongiungersi al più presto. Nelle stories su Instagram i fan hanno però notato che Umberto indossa ancora la fede del matrimonio con Guendalina Tavassi.

All’imprenditore napoletano sono infatti arrivati diversi messaggi in cui gli veniva chiesto delucidazioni in merito. D’Aponte ha spiegato con gli occhi luci e voce tremolante il motivo per cui indossa ancora la fede al dito. “Io non la toglierò mai. Nel senso che finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia non la toglierò mai – ha spiegato l’imprenditore napoletano su Instagram -. Guendalina mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda”.

