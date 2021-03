Due agenti della Polizia aggrediti da un uomo senza mascherina in via Venezia, quartiere Vasto. A segnalare l’episodio è il Comune di Napoli.

Napoli, senza mascherina prende a calci e pugni due vigili: arrestato

Ad intervenire due agenti dell’unità operativa San Lorenzo della polizia municipale di Napoli in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19. La coppia di vigili ha incrociato un uomo sprovvisto del dispositivo di protezione facciale e l’ha invitato più volte a indossarlo. Durante i controlli è emerso, inoltre, che l’uomo aveva con sé un’arma da taglio di 18 cm.

L’aggressore però è andato in escandescenze e ha cominciato ad assestare calci e pugni ai due caschi bianchi. «Gli agenti feriti, trasportati in ospedale, hanno avuto necessità di assistenza medica», si sottolinea nella nota. L’uomo, arrestato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da taglio, è stato processato per direttissima e condannato a 10 mesi con obbligo di firma.

«Questi episodi – dichiara l’assessore Alessandra Clemente – non sono tollerabili. Ne discuteremo presto in sede di tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza presso la prefettura. Intanto esprimo tutta la mia vicinanza agli agenti feriti, loro sono l’orgoglio di questa amministrazione perché sempre in prima linea».

