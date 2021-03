Prorogata la zona rossa in Campania. Arriva l’ufficialità. Con una nuova ordinanza il Minsitro della Salute, Roberto Speranza, al termine della nuova cabina di regia, ha decretato per la regione guidata da Vincenzo De Luca altre due settimane in rosso.

Campania, prorogata la zona rossa. E’ ufficiale

Lunedì 22 sarebbe scaduta l’ordinanza entrata in vigore due settimane fa che istituiva la massima fascia di rischio per la Campania. I dati epidemiologici sono ancora negativi, così come la pressione sulle strutture sanitarie. Per questo, sulla base del monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, la regione non conquista né la zona arancione né quella gialla. Ad anticiparlo, del resto, era stato lo stesso Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta del venerdì.

La nuova ordinana avrà valore minimo di due settimane e proietterà la Campania verso il weekend di Pasqua. Valgono dunque le restrizioni già sperimentate dall’8 marzo: chiusi negozi di abbigliamento, parrucchieri, centri estetici, barbieri e centri commerciali. Ristoranti e bar funzionano solo con modalità d’asporto o delivery.

Arriva la decisione anche per altre regioni. La Sardegna lascerà la zona bianca. Insieme al Molise, infatti, l’isola “covid free” fino a oggi passerà in zona arancione da lunedì 22. A prevederlo è sempre l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata e che entrerà in vigore appunto dalla prossima settimana.

