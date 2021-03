NAPOLI. Si sono tenuti questa mattina i funerali di Ornella Pinto, la donna uccisa dall’ex compagno la notte tra venerdì e sabato scorso.

A celebrare le esequie nel Duomo il vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia. “Il primo, violento, ceffone deve svelare l’inganno: lì non c’è amore e non ce ne sarà, per nessuno. Apriamo gli occhi, fermiamo la violenza chiamandola col suo nome ogni volta che notiamo un livido nascosto, ogni volta che ascoltiamo la pietosa bugia di chi racconta a tutti che “è caduta dalle scale”” ha detto Battaglia.

Funerali di Ornella Pinto

All’interno della chiesa i familiari hanno voluto solo poche persone. All’uscita del feretro un lungo applauso per dare l’ultimo saluto alla 39enne. A portare in spalla la bara le donne dell’associazione Forti Guerriere del Rione Sanità.

Attimi di tensione all’arrivo dei fiori da parte della famiglia dell’ex compagno, ritenuto assassino di Ornella. Una delle sorelle della vittima ha strappato il biglietto, ma poi ha deciso di donarle quegli stessi fiori alla Madonna.

Ornella lascia un bimbo di soli 3 anni. L’ex compagno nella notte tra venerdì e sabato l’ha uccisa con 15 coltellate. “Pace a te, Ornella. Il Dio della vita ti accolga tra le sue braccia e ti doni parole di tenerezza. Che tu possa sentire la sua carezza. E aiutaci tu ad accarezzare la vita e ad amare la vita. Non so come, non so quando, non so dove, ma so che noi ci incontreremo, ci vedremo, ci abbracceremo. Perché l’amore è più forte della morte. E tu sai cos’è l’amore. E chi ama non muore”, ha concluso don Mimmo Battaglia.

