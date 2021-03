Forti dolori addominali per Roberto Saviano. Lo scrittore in ospedale per un intervento chirurgico. A comunicarlo è lui stesso attraverso un post apparso in queste ore sulla sua pagina Facebook.

Roberto Saviano in ospedale: operato per coliche renali

“Mi tocca – scrive Saviano – le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime”. Poi una battuta di spirito per stemperare la tensione: “Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”.

Infine annuncia: “Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim”. Tanti in messaggi di solidarietà apparsi in queste ore sui social network. Ad accompagnare il post la foto di un letto d’ospedale. Ovviamente resta il massimo riserbo sul luogo del ricovero. Saviano vive da anni sotto scorta dopo le minacce di morte rivolte contro di lui dal Clan dei Casalesi. Ha lasciato Napoli e vive all’estero.

