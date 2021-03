Lutto in due città dell’area nord di Napoli. Non ce l’ha fatta Vittorio Della Rotonda, 15 anni, originario di Mugnano, ma conosciuto anche a Marano. Da mesi l’adolescente lottava contro un brutto male, che non gli ha lasciato scampo.

Lutto a Mugnano e a Marano, Vittorio non ce l’ha fatta: aveva 15 anni

La notizia del suo decesso ha scosso due comunità: quelle di Marano e Mugnano, dove la famiglia Della Rotonda è molto nota. Sui social sono apparsi decine di messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia del ragazzino.

Anche l’istituto scolastico “Melissa Bassi” di Chaiano frequentato dal 15enne ha espresso vicinanza alla famiglia Della Rotonda. “L’Istituto “Melissa Bassi”, il preside, i docenti, il personale ata e i compagni di classe si stringono attorno alla famiglia dell’alunno Vittorio Della Rotonda. La tua morte ci lascia increduli, affranti, perché la morte di un ragazzo solare e buono come te colpisce profondamente l’intera comunità. Non possiamo fare altro che stringerci in un forte abbraccio e ricordarti attraverso le parole di chi ti vorrà per sempre bene”, è il post apparso sulla pagina Facebook della scuola.

“La comunità di Mugnano Libera si unisce al dolore della famiglia Della Rotonda per la perdita del figlio Vittorio – scrive Andrea Cipolletta – E’ un momento di grande commozione per tutto il nostro territorio”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it