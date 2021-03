Addio al professore e preside Gianfranco Sanna. Ad annunciare la tragica notizia è stata la V Municipalità Arenella Vomero sulla sua pagina ufficiale: “Il nostro amatissimo Gianfranco Sanna non è più. Un leader capace e preparato, ha unito competenza e umanità, benvoluto dai docenti, dagli studenti e da tutta la comunità del territorio. Un caro amico per tanti di noi“.

Addio al preside Sanna

Appresa la drammatica notizia, in centinaia hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio e ricordo sui social. Gianfranco Sanna era molto conosciuto anche a Giugliano per il suo incarico al De Carlo come docente di educazione fisica. Al momento non sono state ancora rese note le cause della morte.

I funerali dell’insegnante si svolgeranno domani, sabato 13 marzo, nella chiesa di San Gennaro al Vomero, alle ore 10.30, come si legge sul sito dell’istituto scolastico. Per consentire agli studenti di partecipare online alla funzione – che sarà trasmessa in streaming sul sito della chiesa – domani le lezioni in Dad (Didattica a distanza) termineranno alle ore 9.45.

