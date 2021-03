Questa sera in prima serata su Rai 1 avrà inizio un nuovo show condotto da Serena Rossi: Canzone Segreta. Andiamo a scoprire insieme cosa ha da riservarci il programma.

Un viaggio nelle emozioni

Canzone segreta è l’adattamento italiano del programma francese La Chanson Secrète trasmesso da TF1. Si presenta come un emotainment, ovvero un programma che unisce emozioni e intrattenimento.

Il programma prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, e diretto da Piergiorgio Camilli sarà presentato dall’attrice, cantante e showgirl napoletana Serena Rossi dallo studio Rai 5 Fabrizio Frizzi di Roma.

Canzone Segreta: un format dalle forti emozioni

Canzone Segreta si articola in cinque prime serate. Il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.

Ospiti e partecipanti

Nel corso delle cinque puntante di Canzone Segreta a sedersi sulla poltrona bianca vi saranno diverse personalità di spicco. Il primo sarà Luca Argentero che questa sera ripercorrerà la sua vita sulle note della sua canzone del cuore. A lui seguiranno: Franca Leosini, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Cesare Bocci e Marco Tardelli.

Serena Rossi nel corso della conferenza stampa di Canzone Segreta ha precisato che: “Questo programma, non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una prima serata, ma il pretesto per conoscere meglio i sette personaggi noti che, di puntata in puntata, vi si alterneranno”.

Nel corso delle puntate Serena Rossi però non si limiterà “solo” alla conduzione. Infatti, come annunciato a Sanremo, quando Amadeus dedicò un piccolo spazio alla presentazione di Canzone Segreta, la show girl ha detto: “Canterò una canzone a sorpresa in ogni appuntamento. Il ruolo in cui mi sento più a mio agio forse è la mamma. Professionalmente, non so sceglierne uno, sono entusiasta di tutto. E voglio essere libera di spaziare fra tutto”.

Canzone Segreta si pone, dunque, come un format ricco di musica ma anche emozioni forti che ci permetteranno di conoscere meglio le personalità che si susseguiranno nello studio. L’appuntamento è per questa sera 12 marzo in prima serata su Rai 1 o in streaming sul sito Rai Play.

