Amici 2021, Stefano De Martino sarà tra i giudici del serale: l’indiscrezione

Stefano De Martino tornerà ad Amici, ma in una veste nuova. Sarà, secondo alcune indiscrezioni, tra i giudici del serale, che andrà in onda per il 20 marzo.

A riportare la notizia è 361 Magazine. Dopo la conduzione del day-time di Amici in onda su Real Time, durante la quindicesima edizione, Stefano De Martino che ha abbandonato per un po’ la sua carriera di ballerino, sarà nuovamente protagonista del talent, ma in veste di giudice.

Secondo 361Magazine saranno otto le puntate in cui sarà presente il volto di Stasera Tutto è Possibile, lo show di grande successo in onda in prima serata su Rai2.

La testata rivela che, oltre a De Martino, Maria De Filippi ha voluto portare con sé nello show anche Sabrina Ferilli. Che avrà il compito, come era accaduto per Amici Speciali, di giudicare le performance dei ragazzi che sono stati ammessi al serale.

Quest’anno, però, diversamente dagli anni precedenti potrebbero essere introdotte delle novità. I concorrenti in gara, al momento, sono 17, divisi come in ballerini e cantanti che saranno separati nelle due squadre che dovranno affrontare la sfida che li porterà alla vittoria.

