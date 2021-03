GIUGLIANO. Stava attraversando la strada quando un’auto lo ha investito e poi è scappata. E’ accaduto questa mattina tra via Roma e Corso Campano.

Giugliano, ragazzo investito da auto

Vittima un giovane barista investito mentre lavorava. Il ragazzo era in strada per una consegna a domicilio quando, attraversando via Roma, è stato travolto da un’auto.

Il veicolo però non si è fermato per prestare soccorso al giovane ma è scappato via. Il ragazzo fortunatamente sta bene. Grande spavento per lui. Sul posto è giunta la polizia che sta ascoltando i testimoni per provare a risalire al pirata della strada.

Si verificherà nelle prossime ore se ci sono telecamere di videosorveglianza attive che potrebbero aiutare gli agenti a risalire alla targa del veicolo e dunque al conducente.

