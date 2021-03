Napoli. È la seconda auto che si ribalta a distanza di pochi giorni a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, 10 marzo, un’utilitaria è finita con le ruote in aria per motivi ancora da accertare.

Napoli, incidente nel pomeriggio: auto si ribalta. E’ la seconda volta in pochi giorni

L’incidente si è verificato in via Pablo Picasso. Alla guida della vettura una donna. Pare che le sue condizioni non siano gravi. La conducente viaggiava lungo via Pablo Picasso, quando improvvisamente l’auto si è capovolta.

Non è chiaro se la vettura abbia colliso contro un’altra auto o se semplicemente abbia perso il controllo della guida. Pare che a bordo dell’utilitaria non ci fossero altri occupanti.

La scena è accaduta sotto gli occhi increduli degli automobilisti, i quali sono intervenuti immediatamente per aiutare la donna, che per fortuna non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno liberato la conducente dall’auto e messo in sicurezza la strada.

Soltanto due giorni fa, l’8 marzo, si era verificato un incidente analogo, in via Padula, a Pianura. Anche in questo caso una vettura, con a bordo un uomo anziano, si era ribalta su sé stessa.

