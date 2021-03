Da oggi la Campania è ufficialmente in zona rossa. Venerdì scorso, al termine del monitoraggio settimanale dell’Iss, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza. Al momento sono tre le regioni in zona rossa: Campania, Molise e Basilicata. La maggior parte, invece, sono finite nella fascia arancione, come il Friuli Venezia Giulia. Soltanto la Sardegna è zona bianca. La prima regione in assoluto.

Campania, scatta la zona rossa: vietato uscire di casa se non nei seguenti casi

Le misure più restrittive riguardano ovviamente la zona rossa. Sono sospese tutte le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita e all’interno degli stessi Comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute. E tali spostamenti dovranno essere giustificati con modulo di autocertificazione.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito per raggiungere aree non soggette a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti da necessità. Non è consentito fare visita ad amici e parenti. Sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Negozi chiusi

Chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri, eccetto i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Sospesi i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resteranno aperte anche edicole, lavanderie, tabacchi, negozi per animali, negozi di elettronica e informatica.

È sempre consentita la vendita di bevande con consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 18 soltanto per i bar, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Consentito l’asporto fino alle 22 per enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande.

continua a leggere su Teleclubitalia.it