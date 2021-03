E’ risultata positiva al Coronavirus Simona Ventura, attesa al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice per la finale della kermesse. Dopo la scoperta della sua positività, Ventura ha dunque dovuto rinunciare alla conduzione.

Sanremo 2021, salta la conduzione del Festival per Simona Ventura: è positiva al Covid-19

“Con grande dispiacere per me – ha annunciato Amadeus in conferenza stampa – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo”.

In conferenza stampa si è anche affrontato il tema ascolti. La serata dei duetti è stata seguita da 10 milioni 596mila, pari al 42.4% di share. Una risalita rispetto alla seconda serata di Sanremo (10 milioni 113mila spettatori con il 41.2%), ma in netto calo rispetto all’anno scorso quando la terza serata aveva fatto registrare 13 milioni 533mila spettatori con il 53.6% di share nella prima parte e 5 milioni 636 mila con il 57.2% nella seconda.

Solo poche ore fa Simona Ventura sul suo Instagram aveva postato un messaggio per Amadeus: “Anch’io non vedo l’ora di rivederti. I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia!!”. Invece per questa edizione Simona Ventura non ci sarà.

