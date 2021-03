E’ in peggioramento il tempo in Campania. Già da oggi, 4 marzo, si registra un calo delle temperature in gran parte della regione. Le massime scendono sotto i 16 gradi e le minime a sette gradi. Anche se non ci sarà più Burian a soffiare sulle nostre coste, avremo a che fare in questi giorni con l’ultimo colpo di coda dell’inverno.

Campania, tornano brevi sprazzi di inverno

Come già anticipato dagli esperti nei giorni scorsi, nel weekend si prevede un ribaltamento climatico in quasi tutta la Regione. Venerdì 5 marzo, il tempo sarà infatti nuvoloso sia sulla fascia costiera che nell’entroterra. In serata sono previste precipitazioni a carattere piovoso. Piogge sparse resisteranno anche nella giornata di sabato, 6 marzo, soprattutto nell’entroterra (Sannio, Irpinia e Caserta).

Domenica il tempo concederà una tregua: il sole tornerà a fare capolino in quasi tutte le città della Campania e il termometro registrerà un lieve aumento delle temperature. Ma sarà una breve parentesi primaverile. Infatti già da lunedì 8 marzo l’alta pressione darà nuovi segni di cedimento lasciando spazio a rannuvolamenti e piogge che si intensificheranno nella giornata di martedì. Tornerà anche la neve ad alta quota.

