Verso la zona rossa. I numeri dell’epidemia in Campania sono impietosi: l’indice Rt è in risalita, così come l’indice del contagio. Dopo una sosta in zona arancione, la regione potrebbe scivolare così nella fascia di rischio più restrittiva. Venerdì la cabina di regia di Governo e Comitato Tecnico Scientifico si riunirà per l’aggiornamento settimanale sui dati epidemiologici di ciascun territorio.

Campania verso la zona rossa: da quando

Nella giornata di ieri l’Asl di Caserta ha inoltrato ai singoli distretti territoriali un elenco di comuni della provincia che dovrebbero adottare le misure restrittive più rigide per frenare la terza ondata. Sono 27. Il documento non ha carattere vincolante, ma serve a tracciare il quadro critico in cui versano diverse realtà territoriali in Campania. Ma è più probabile che, anziché affidarsi all’iniziativa delle singole amministrazioni, sia il Governo, nella persona di Roberto Speranza, a firmare l’ordinanza che porti l’intera regione in zona rossa.

C’è già la data. Lunedì 8 marzo. Dalla prossima settimana, dunque, e per almeno due settimane, tutte le province campane finiranno nella fascia di colore più rigida. Non si potrà uscire di casa, salvo motivi di necessità, lavoro o salute. Resteranno aperte tutte le attività commerciali che erogano servizi essenziali. Chiuderanno invece barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici. Si riduranno così le occasioni di uscita e di incontro. Bar e ristoranti funzioneranno solo da asporto o da delivery.

I dati

La decisione appare inevitabile, visto l’incremento giornaliero di casi di Covid a ritmi di 2mila al giorno. Preoccupa anche la carenza di posti in terapia sub-intensiva e il boom di ricoveri all’ospedale Cardarelli e Cotugno. Il sistema sanitario si avvia di nuovo verso la saturazione. La propagazione delle varianti del Covid ha fatto impennare gli indici di contagio, così come la riapertura delle scuole e la diffusione del virus tra i giovanissimi. Insieme alla Campania, viaggiano verso la zona rossa anche la Toscana, la Lombardia e l’Emilia Romagna.

