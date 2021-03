Incidente hot per Annalisa. La cantante, prima in classifica a Sanremo, è uscita “fuori di seno” durante la sua esibizione. Per fortuna la vertiginosa scollatura è stata immortalata dalle telecamere dopo le 23, in fascia “protetta”.

Annalisa sale sul palco dell’Ariston per cantare il suo brano, “Dieci”. Mentre si avvia verso il microfono, l’ex concorrente di amici sfodera un total look Blumarine, con un minidress a blazer dalla scollatura molto evidente. Proprio durante la performance canora, è uscita “fuori di seno”. La regia non è riuscita a evitare di immortalare la nudità della cantante. L’incidente non è sfuggito agli occhi attenti dei telespettatori, che si sono affrettati subito a commentare, anche sui social, quanto accaduto.

Immediati i commenti su Twitter: «Stupenda». E ancora: “Sempre impeccabile, sia nel look che nell’interpretazione”. E c’è chi azzarda un pronostico: «È lei la vincitrice». L’artista ha chiuso in bellezza la prima serata, visto che la classifica provvisoria la vede vincitrice. Terzo posto completamente inaspettato, invece, per Fasma, il cantante reduce dalle Nuove Proposte del 2020 che, nonostante si sia esibito per ultimo, entra di diritto tra i migliori tre. A contribuire a rafforzare l’immagine di Annalisa Scarrone, quasi sicuramente, anche il coraggioso abbigliamento. Gli occhi dei telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare anche il tatuaggio posto sul petto.

I fan della cantante si sono subito affrettati a ritagliare l’inquadratura “malandrina” per diffonderla in rete. L’immagine di Annalisa “fuori di seno” è finita così nel giro di poco tempo sui social. Tante anche le clip e i video che riprendono il momento più hot della prima serata di Sanremo 2021.

