Tra i cantanti in gara dell’edizione 2021 di Sanremo c’è anche Fasma, un noto rapper romano. Partecipa alla kermesse canora con il brano “Parlami”. E’ alla sua seconda partecipazione al Festival dopo il terzo posto conseguito nell’edizione del 2020 tra le “Nuove proposte”.

Fasma: altezza, nome, età e biografia

Il suo vero nome è Tiberio Fazioli. E’ nato a Roma il 17 dicembre 1996. Ha 24 anni ed è alto circa 180. Sin da piccolo si appassiona alla musica e all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. Muove i primi passi nel mondo del rap nel 2016, quando fonda la crew WFK insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto. Nel 2017 pubblica vari brani: Marylin M. (certificato disco d’oro), M. Manson, Lady D. e Monnalisa. Questi brani sono stati racchiusi nell’EP d’esordio dell’artista, intitolato WFK.1 pubblicato il 5 luglio 2018.

L’opportunità di farsi conoscere al grande pubblico avviene nel giugno dello stesso anno, quando prende alla sesta edizione del Summer Festival. In questa competizione riesce a classificarsi secondo con il brano Marylin M. nella sezione “Giovani”. Il 2 novembre 2018 ha pubblicato anche il suo primo album in studio, intitolato Moriresti per vivere con me?, prodotto da GG. Il 5 luglio 2019, ha pubblicato il singolo “Mi ami” che ha visto la partecipazione di Papichulo e la produzione di GG.

Vita privata

Della sua vita privata non si sa molto. E’ nota la sua passione per i tatuaggi. Ha un profilo Instagram molto seguito ma non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Si ritiene che sia single e non abbia al momento alcuna relazione sentimentale.

Il successo a Sanremo di Fasma

Nel dicembre dello stesso anno, ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2019, garantendosi un posto fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus dove si è classificato al terzo posto con il brano “Per sentirmi vivo“, brano orchestrato e diretto dal maestro Enrico Melozzi. L’anno successivo ritorna a calcare il palco dell’Ariston, stavolta come concorrente Big al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Parlami”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it