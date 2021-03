Alla prima del Festival di Sanremo c’è già chi è riuscito a stregare il pubblico da casa. Si tratta di Noemi che ha incantato l’Ariston e i telespettatori con il suo lungo abito dorato che mette in evidenza la silhouette.

Sanremo 2021, Noemi incanta l’Ariston. Il suo nuovo aspetto fa impazzire il web

E il “popolo” del web la incorona come la cantante più “elegante fino ad ora”. La cantante romana ha infatti indossato un lungo abito da sera in tulle completamente ricoperto di pavé di cristalli Swarovski e ricamato con lavorazioni crystal mesh realizzate a mano. Si tratta di un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana (collezione Autunno/Inverno 2007-2008). Noemi ha inoltre detto addio alle pieghe mosse e naturali, preferendo i capelli super lisci.

Non è passata inosservata la sua silhouette ai telespettatori. La cantante, infatti, avrebbero perso circa 15 chili, secondo quanto ha rivelato lei stessa in un’intervista al Messaggero grazie al metodo Tabata, una forma di allenamento molto intenso che ha cominciato a seguire durante il lockdown. Dopo aver rivelato la “nuova silhouette” sui social, si è presentata per la prima volta in tv dimagrita a Sanremo.

Noemi, ricordiamo, è tra i Big in gara. E si è presentata al Festival di Sanremo con la sua “Glicine”. Al centro del tema della canzone c’è un amore difficile, che crea dolore e sofferenza. Le cose sembrano cambiate, quasi impossibili da recuperare di questo rapporto (“Non è la primavera, Che non sento da un po’, Non sento da un po’”) nonostante i ricordi siano ancora vivi e non permettano, probabilmente, di chiudere il legame facilmente (“Sembra ieri, Sembra ieri che la sera, Ci stringeva quando tu stringevi me”).

continua a leggere su Teleclubitalia.it