Noemi è una cantante italiana di grande successo. Sarà tra i Big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2021. Non è la prima volta che partecipa a Sanremo, Noemi infatti ha già calcato il palco dell’Ariston ben sei volte. La prima volta nel 2010, dove presentò il brano “Per tutta la vita”. Scopriamo adesso alcune curiosità su di lei.

Noemi: età e altezza

Noemi è nata a Roma il 25 gennaio del 1982 ed è del segno dell’Acquario. Ha 39 anni. La cantautrice è alta 1,66 cm.

Marito

Noemi si è sposata con il bassista Gabriele Greco, due anni più piccolo di lei e componente della band della cantante. I due sono convolati a nozze nella Basilica di San Lorenzo in Lucina il 20 luglio del 2018.

Alle nozze presente anche il suo mentore a X Factor Morgan. Sui social, la cantante – sempre molto riservata – postò la foto del suo matrimonio e ringraziò il marito con una dedica molto speciale.

«Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie. Grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorni, ogni minuto. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi». Attualmente i due non hanno figli.

Dieta

La cantante romana è dimagrita tantissimo dopo il matrimonio. Il segreto? Merito dei suoi allenamenti intensivi che seguono “il metodo Tabata”.

Noemi è infatti diventata una delle sostenitrici del Metodo Tabata: un allenamento intenso, ma non alla portata di tutti. Noemi ne ha parlato anche sui social network: “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. La spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene». Oggi l’ultimo post su Instagram: «Gli ingredienti per il mio weekend? ⁣Pasto leggero, sole quanto basta e tanta voglia di sorridere⁣”.

Sanremo 2021

Noemi sarà tra i Big in gara che si esibiranno all’Ariston. Per lei è la sesta partecipazione al Festival di Sanremo. L’artista presenterà la canzone che ha scelto per la kermesse: si chiama, infatti, “Glicine“. Noemi canta nel suo nuovo brano una primavera che non vede da un po’, una serenità persa che potrebbe essere riacquisita solo attraverso il calore di un abbraccio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it