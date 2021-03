Si intitola “Ora” la canzone che Aiello presenterà al Festival di Sanremo 2021. Il cantante calcerà il palco dell’Ariston nel corso della prima serata, assieme ad altri dodici artisti che si esibiranno il 2 marzo. Scopriamo il testo e il significato della canzone di Aiello.

Sanremo 2021, “Ora” di Aiello: testo

Sulla rivista Sorrisi e Canzoni sono finalmente stati pubblicati i brani inediti dei concorrenti di Sanremo 2021. E quindi abbiamo potuto scoprire anche il testo del singolo che Aiello porterà con sé sul palco del Festival: “Ora”.

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo



Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Te la ricordi ancora

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Avevo il cuore malato

Ma tu non lo vedevi

Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ho visto foto di te

Il tuo compagno, una bambina

Poi quella casa l’hai finita

Dovevi portarci me

Dovevi portarci me

Sesso ibuprofene

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Aiello, significato canzone “Ora”

“Ora” di Aiello è una confessione a cuore aperto. Il protagonista della canzone si difende da coloro che lo disegnano come se fosse scostante in una relazione, che lo apostrofano come “uno stronzo”.

Il brano gira intorno al concetto della paura e della sofferenza. Il giovane della canzone ricorda un’ombra del passato, una donna che ha lasciato segni indelebili nel suo cuore, ma che ha dovuto lasciare per paura di soffrire. Sembra molto chiaro quando Aiello canta: “Mi sono perso nel silenzio delle mie paure, l’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore. Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei, mi ricordavi di lui, ero fuori da poco”. Dopo aver confessato le proprie paure, il protagonista ripensa all’esperienza passata e alla possibilità di costruire qualcosa di solido con questa donna, forse anche una famiglia felice.

